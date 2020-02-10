Подозреваемого в участии в "самообороне Крыма" отпустили под залог

Защита подозреваемого в участии в "самообороны Крыма" Ивана Антонова внесла за него залог.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Автономной республики Крым Екатерина Диденко в комментарии "Крым.Реалии" 10 февраля

Прямая речь: "Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения с альтернативой внесения залога в сумме 164 000 гривен. В пятницу (7 февраля - ред.) адвокат внес всю сумму залога".

Детали: По словам Диденко, Антонова отпустили из-под ареста уже в пятницу и сейчас он находится в Херсоне. Журналисты пытаются связаться с адвокатом, чтобы узнать, планирует ли Антонов посещать дальнейшие судебные заседания.

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