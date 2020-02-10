Подозреваемого в участии в "самообороне Крыма" отпустили под залог

Защита подозреваемого в участии в "самообороны Крыма" Ивана Антонова внесла за него залог.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Автономной республики Крым Екатерина Диденко в комментарии "Крым.Реалии" 10 февраля

Прямая речь: "Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения с альтернативой внесения залога в сумме 164 000 гривен. В пятницу (7 февраля - ред.) адвокат внес всю сумму залога".

Детали: По словам адвоката Антонова Оксаны Илянды, Антонов находится в Херсоне и не собирается уезжать на полуостров до окончания следствия.

На подозреваемого судом возложены обязательства, на него также могут одеть электронный браслет. По ее словам, подзащитный не скрывается и заинтересован в том, чтобы следствие закончилось как можно быстрее. Кто собрал деньги и внес залог, адвокату неизвестно. Защитник допускает, что это могут быть родные Антонова, верующие или же представители общества глухонемых.

Прямая речь: "Он себя считает невиновным, непричастным ни к чему противозаконному. Он никуда не собирается уезжать. По крайней мере, он мне с переводчиком так и объяснил. Что будет находиться в Херсоне до тех пор, пока не докажет свою невиновность".

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