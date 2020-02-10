Подозреваемого в участии в "самообороне Крыма" отпустили под залог

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Понедельник, 10 февраля 2020, 15:16

Защита подозреваемого в участии в "самообороны Крыма" Ивана Антонова внесла за него залог.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Автономной республики Крым Екатерина Диденко в комментарии "Крым.Реалии" 10 февраля

Прямая речь: "Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения с альтернативой внесения залога в сумме 164 000 гривен. В пятницу (7 февраля - ред.) адвокат внес всю сумму залога".

Детали: По словам Диденко, Антонова отпустили из-под ареста уже в пятницу и сейчас он находится в Херсоне. Журналисты пытаются связаться с адвокатом, чтобы узнать, планирует ли Антонов посещать дальнейшие судебные заседания.

Предыстория:

  • В прокуратуре АР Крым сообщили, что 8 января украинские полицейские и пограничники задержали ранее разыскиваемого учасниканезаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма".
  • Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
  • По данным УП, речь идет об уроженце города Севастополь Антонове Иване Владимировиче 1977 года рождения.
  • По данным СБУ, задержанный участник так называемой "самообороны Крыма" в 2014 году участвовал в блокировании украинских военных объектов.

Темы: Крым аннексия СБУ


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