Через отрутохімікати у воді закрили школи й дитсадки у місті на Дніпропетровщині

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Понеділок, 10 лютого 2020, 15:24

У м. Апостолове (Дніпропетровська обл.) через забруднення води пестицидами до 12 лютого включно призупинено роботу шкіл, дитсадків, об’єктів культурної та соціальної сфери.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на Апостолівську ОТГ  

Деталі: За даними обласного регіонального офісу водних ресурсів, пестициди у воді виявили в районі водозабору в районі Грушівки,  забруднення місцеве, на водозаборах інших міст пестицидів не виявили. 

Зокрема, рівень діазинону та хлорпірифосу перевищено приблизно вдвічі від норми.

Населенню рекомендовано "обмежити вживання питної води для приготування їжі, напоїв". 

Дослівно: "Ситуація контрольована, причину забруднення з’ясують правоохоронці", - заявили у регіональному офісі водних ресурсів. 

Теми: Дніпропетровська область вода здоров'я


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