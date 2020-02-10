Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через отрутохімікати у воді закрили школи й дитсадки у місті на Дніпропетровщині

Понеділок, 10 лютого 2020, 14:24
Через отрутохімікати у воді закрили школи й дитсадки у місті на Дніпропетровщині

У м. Апостолове (Дніпропетровська обл.) через забруднення води пестицидами до 12 лютого включно призупинено роботу шкіл, дитсадків, об’єктів культурної та соціальної сфери.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на Апостолівську ОТГ  

Деталі: За даними обласного регіонального офісу водних ресурсів, пестициди у воді виявили в районі водозабору в районі Грушівки,  забруднення місцеве, на водозаборах інших міст пестицидів не виявили. 

Зокрема, рівень діазинону та хлорпірифосу перевищено приблизно вдвічі від норми.

Населенню рекомендовано "обмежити вживання питної води для приготування їжі, напоїв". 

Дослівно: "Ситуація контрольована, причину забруднення з’ясують правоохоронці", - заявили у регіональному офісі водних ресурсів. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Дніпропетровська областьводаздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Дніпропетровська область
Ворог атакував Дніпропетровщину "Шахедами", двоє загиблих
ППО вночі збила "Шахед" над Дніпропетровщиною
Росіяни гатили по Марганцю і Нікополю: поранена жінка
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: