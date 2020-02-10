Из-за ядохимикатов в воде закрыли школы и детсады в городе на Днепропетровщине

В г. Апостолово (Днепропетровская обл.) из-за загрязнения воды пестицидами до 12 февраля включительно приостановлена ​​работа школ, детсадов, объектов культурной и социальной сферы.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на Апостоловскую ОТГ

Детали: По данным областного регионального офиса водных ресурсов, пестициды в воде обнаружили в районе водозабора в районе Грушевки. Загрязнение местное, на водозаборах других городов пестицидов не обнаружили.

В частности, уровень диазинона и хлорпирифоси превышен примерно вдвое от нормы.

Населению рекомендовано "ограничить употребление питьевой воды для приготовления пищи и напитков".

Дословно: "Ситуация контролируется, причину загрязнения выяснят правоохранители", - заявили в региональном офисе водных ресурсов.