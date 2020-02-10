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Українців попередили у зв’язку із потужним штормом у Британії

Понеділок, 10 лютого 2020, 14:40

У зв’язку з потужним штормом "К'яра", який обрушився на території Сполученого Королівства, посольство України у Великій Британії опублікувало рекомендації українцям, які перебувають у зоні ураження стихії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольства.

"У зв’язку з потужним штормом Ciara оголошено жовтий (попереджувальний) рівень небезпеки. На багатьох автомагістралях обмежено рух через аварії або повалені дерева та електроопори. Можливі зміни у русі громадського транспорту, мають місце затримки рейсів залізничного та повітряного сполучення", - йдеться у повідомленні.

У Британії залишаються чинними близько 200 попереджень про повені. Синоптики очікують, що несприятлива погода триватиме протягом тижня. Попередження про погодну небезпеку залишається чинним до середи, 12 лютого.

"Посольство рекомендує громадянам України, які перебувають у зоні ураження стихії, виявляти підвищену обачність, без нагальної потреби не залишати приміщень, уважно стежити за повідомленнями місцевих органів про розвиток ситуації, дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб", - зазначили дипломати.

У випадку потрапляння у надзвичайні ситуації, рекомендуємо негайно повідомляти аварійні та рятувальні служби Сполученого Королівства на екстрені номери: 112 або 999, а також інформувати Посольством за номером "гарячої лінії" +4475-53483628, адреса електронної пошти consul_gb@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, водночас у Німеччині - колапс на залізниці і зачинені школи через буревій "Забіне",  на гірськолижному курорті Польщі - двоє загиблих через зірваний вітром дах, а у Швеції через шторм понад 16 тисяч осіб залишилися без світла.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіяпогоданадзвичайна подія
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