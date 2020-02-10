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Украинцев предупредили в связи с мощным штормом в Британии

Понедельник, 10 февраля 2020, 14:40

В связи с мощным штормом "Кьяра", который обрушился на территорию Соединенного Королевства, посольство Украины в Великобритании опубликовало рекомендации украинцам, находящимся в зоне поражения стихии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольства.

"В связи с мощным штормом "Кьяра" объявлен желтый (предупредительный) уровень опасности. На многих автомагистралях ограничено движение из-за аварий или поваленных деревьев и электроопор. Возможны изменения в движении общественного транспорта, имеют место задержки рейсов железнодорожного и воздушного сообщения", - говорится в сообщении.

В Британии остаются в силе около 200 предупреждений о наводнениях. Синоптики ожидают, что неблагоприятная погода продлится в течение недели. Предупреждение о погодной опасности остается действующим до среды, 12 февраля.

"Посольство рекомендует гражданам Украины, которые находятся в зоне поражения стихии, проявлять повышенную осторожность, без необходимости не покидать помещений, внимательно следить за сообщениями местных органов о развитии ситуации, следовать инструкциям местных спасательных служб", - отметили дипломаты.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, рекомендуем немедленно сообщать аварийные и спасательные службы Соединенного Королевства на экстренные номера: 112 или 999, а также информировать Посольством по телефону "горячей линии" + 4475-53483628, адрес электронной почты consul_gb@mfa.gov.ua.

Напомним, в то же время в Германии - коллапс на железной дороге и закрытые школы из-за урагана "Сабина", на горнолыжном курорте Польши - двое погибших из-за сорванный ветром крыша, а в Швеции из-за шторма более 16 тысяч человек остались без света.

Темы: Великобританияпогодачрезвычайное происшествие
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