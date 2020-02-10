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Незаконна вирубка: ДБР та ОГП проводять обшуки у Держлісагентстві

Понеділок, 10 лютого 2020, 14:40
Незаконна вирубка: ДБР та ОГП проводять обшуки у Держлісагентстві

Слідчі ДБР спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора проводять обшуки центральному апараті Держлісагентства і лісництвах Житомирщини, через незаконну вирубку деревини.

Джерело: пресслужба ДБР, пресслужба ОГП

Деталі: За попередньою інформацією, працівники лісгоспу у змові зі службовими особами лісозахисного підприємства та Держлісагентства під час відведення насаджень у санітарні рубки вносили недостовірні відомості до документів.

На лісових ділянках, які відводились в рубку, був значно більший запас деревини в порівнянні з офіційно заявленим в матеріалах. Її в подальшому було незаконно зрублено та реалізовано за готівку.

Внаслідок незаконної вирубки, за попередніми підрахунками, державі завдано збитки на суму понад 6 мільйонів гривень.

Наразі, слідчими ДБР спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора проводяться 35 санкціонованих обшуків за місцями розташування лісгоспу, його лісництв, спеціалізованого лісозахисного підприємства, територіального органу та центрального апарату Держлісагентства.

 

Обшуки відбуваються і у місцях проживання та інших об’єктах нерухомості посадових осіб державної лісової охорони, а також за місцями проживання підприємців-лісозаготівельників і у місцях здійснення лісопереробки.

 

Так, як повідомляється, під час обшуку території однієї з лісопереробок виявлено 600 куб. м. деревини без документів про її законне походження.

 

Слідчі ДБР повідомили про підозру чотирьом лісничим ДП "Олевське лісове господарство". Службові особи підозрюються в розтраті майна в особливо великих розмірах вчиненій групою осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРОфіс генпрокурора
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