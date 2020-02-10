Незаконная вырубка: ГБР и ОГП проводят обыски в Гослесагентстве

2276 просмотров
Понедельник, 10 февраля 2020, 15:40

Следователи ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора проводят обыски центральном аппарате Гослесагентства и лесничествах Житомирщины, из-за незаконной вырубки древесины.

Источник: пресс-служба ГБР, пресс-служба ОГП

Детали: По предварительной информации, работники лесхоза в сговоре с должностными лицами лесозащитного предприятия и Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы.

На лесных участках, которые отводились в рубку, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленным в материалах. Она в дальнейшем была незаконно срублена и реализована за наличные.

В результате незаконной вырубки, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму свыше 6 млн гривен.

Сейчас следователями ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора проводятся 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства.

 

Обыски проходят и в местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны, а также по месту жительства предпринимателей лесозаготовителей и в местах осуществления лесопереработки.

 

Так, как сообщается, во время обыска территории одной из лесопереработок выявлено 600 куб. м. древесины без документов о ее законном происхождении.

 

Следователи ГБР сообщили о подозрении четырем лесничим ГП "Олевское лесное хозяйство". Должностные лица подозреваются в растрате имущества в особо крупных размерах совершенной группой лиц.

Темы: ГБР Офис генпрокурора


powered by lun.ua
Материалы по теме
На Волыни украли 6 млн на строительстве казарм для военных 8 февраля 2020, 12:31
ГБР сообщило о подозрении пограничникам, которые вывозили Саакашвили в Польшу 7 февраля 2020, 15:08
ГБР снова вызывает Федину и напоминает, что может привести силой 7 февраля 2020, 13:59
Все новости
Главные новости
Зверобой обязали носить электронный браслет
Опасный коронавирус подхватили двое украинцев, работавших на круизном лайнере
Коронавирус: Правительство эвакуирует украинцев из эпицентра заражения в Китае
"Зверобой" в суде: Зеленскому не угрожала, а давала советы
Все новости
еда

7 причин есть имбирь ежедневно

мандри

10 причин, почему путешествие на выходные – удачная идея

мнение

Школьное меню украинских школьников нарушает нормы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів