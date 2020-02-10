Росія тримає кримчан-політв'язнів у неналежних умовах — Денісова

Росія утримує українських політв'язнів - кримських татар та активістів - у неналежних умовах, відмовляє у побаченні з родичами та не забезпечує медичною допомогою.

Джерело: уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова у Facebook

Деталі: За інформацією омбудсмена, порушення тюремників стосуються українців Олега Приходька, Інвера Бекірова, Арсена Джеппарова, Нарімана Мемедемінова, Рефата Алімова, Енвера Сейтосманова та Узеіра Абдуллаєва.

Дослівно: "Кримському активісту Олегу Приходьку, який незаконно тримається у СІЗО Севастополя, працівники "правоохоронних органів" відмовляють у проведенні побачення з родичами та священником, архієпископом Климентом".

"Інвер Бекіров, Арсен Джеппаров, Наріман Мемедемінов, які тримаються у СІЗО-4 по Ростовській обл., а також Рефат Алімов, Енвер Сейтосманов, Узеір Абдуллаєв, які перебувають у СІЗО-2 по Ростовській обл. скаржаться на недотримання температурного режиму, санітарно-гігієнічних норм, відсутність примусової вентиляції повітря і недостатній рівень природного освітлення в камерах".

Деталі: За словами Денісової,громадян України не забезпечують постільними речами, належним рівнем харчування, а також одягом встановленого зразка, що відповідає сезону.

Пряма мова Денісової: "Мемедемінов скаржиться на постійний біль в шлунку і проблеми з травленням. У Інвера Бекірова постійний підвищений артеріальний тиск, що може привести до фатальних наслідків для його життя. Медична допомога громадянам України адміністрацією пенітенціарних установ не забезпечується".

Деталі: Омбудсмен звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою відновити права громадян України, забезпечити медичне обстеження та кваліфіковане лікування, надати належні умови тримання, які відповідають міжнародним стандартам та сприяти допуску до Приходька священника та родичів згідно з його заявою.