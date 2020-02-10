Россия удерживает крымчан-политзаключенных в ненадлежащих условиях — Денисова

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Понедельник, 10 февраля 2020, 16:22

Россия удерживает украинских политзаключенных - крымских татар и активистов - в ненадлежащих условиях, отказывает в свидании с родственниками и не обеспечивает медицинской помощью.

Источник: уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook

Детали: По информации омбудсмена, нарушения тюремщиков касаются украинцев Олега Приходько, Инвера Бекирова, Арсена Джеппарова, Наримана Мемедеминова, Рефата Алимова, Энвера Сейтосманова и Узеира Абдуллаева.

Дословно: "Крымскому активисту Олегу Приходько, который незаконно удерживается в СИЗО Севастополя, работники "правоохранительных органов" отказывают в свидании с родственниками и священником, архиепископом Климентом".

"Инвер Бекиров, Арсен Джеппаров, Нариман Мемедеминов, содержащиеся в СИЗО-4 по Ростовской обл., А также Рефат Алимов, Энвер Сейтосманов, Узеир Абдуллаев, находящиеся в СИЗО-2 по Ростовской обл. жалуются на несоблюдение температурного режима, санитарно-гигиенических норм, отсутствие принудительной вентиляции воздуха и недостаточный уровень естественного освещения в камерах".

Детали: По словам Денисовой, граждан Украины не обеспечивают постельными принадлежностями, должным уровнем питания, а также одеждой установленного образца, соответствующей сезону.

Прямая речь Денисовой: "Мемедеминов жалуется на постоянную боль в желудке и проблемы с пищеварением. У Инвера Бекирова - постоянно повышенное артериальное давление, что может привести к фатальным последствиям для его жизни. Медицинская помощь гражданам Украины администрацией пенитенциарных учреждений не обеспечивается".

Детали: Омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием восстановить права граждан Украины, обеспечить медицинское обследование и квалифицированное лечение, предоставить надлежащие условия содержания, соответствующие международным стандартам и способствовать допуску к Приходько священника и родственников по его заявлению.

Украинская правда
Темы: политзаключенные омбудсмен Росcия Крым


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