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У РФ запропонували викупити в України останки розвідника-офіцера НКВС

Понеділок, 10 лютого 2020, 17:05
У РФ запропонували викупити в України останки розвідника-офіцера НКВС

У Росії можуть організувати збір коштів для того, щоб викупити останки героя Радянського Союзу офіцера НКВС Миколи Кузнєцова.

Джерело: заступник секретаря генради "Єдиної Росії" депутат Держдуми Олександр Хінштейн, котрого цитує пресслужба партії влади в РФ.

Пряма мова: "Багато разів сьогоднішньою владою України заявлялося, що Микола Іванович Кузнєцов та інші співробітники НКВС - не герої, а вороги свого народу. Пам'ятник йому знесений, вулиці, які раніше носили його ім'я, перейменовані на честь нових героїв України, в бою з якими і віддав своє життя відважний радянський розвідник".

Деталі: Депутат повідомив, що російська сторона готова організувати збір коштів для викупу і перевезення останків радянського розвідника або за місцем його народження – в місто Кудимкар Пермського краю, або на територію іншого регіону РФ, тісно пов'язаного з пам'яттю про цю "видатну людину".

Що передувало: Раніше в лютому виконком Львівської міської ради відклав питання про перепоховання останків Кузнєцова. Розгляд рішення перенесли до отримання відповіді з цього приводу від Служби безпеки України і Міністерства закордонних справ.

Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, поки українські воїни перебувають у полоні, місто не має морального права це питання розглядати: "Тільки, коли Російська Федерація поверне наших полонених, тоді це питання буде розглянуто".

Передісторія:

  • Микола Кузнєцов - відомий радянський розвідник, агент НКВC і Герой Радянського Союзу. Загинув 8 березня 1944 року в селі Боратин Бродівського району на Львівщині.
  • Кузнєцов відомий своєю підпільною діяльністю в Рівному, де він під час війни вбив і скоїв кілька замахів на заступників керівника адміністрації Рейхкомісаріату Еріха Коха.
  • Кузнєцов підпадає під дію закону про декомунізацію як агент ОҐПУ і НКВC в 1930-1938 роках. Учасник колективізації та придушення рухів опору. Крім замахів на представників німецької окупаційної адміністрації, він "здійснював провокації проти українського визвольного руху, в результаті яких нацистські окупанти страчували заручників".
  • На його честь в Рівненській області було названо місто Кузнєцовськ, де розташовується Рівненська атомна станція. Під час декомунізації йому повернули назву Вараш.

Читайте також: Микола Кузнєцов, він же Пауль Зіберт. Посмертна доля агента "Пуха"

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяісторія
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