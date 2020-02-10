В РФ предложили выкупить у Украины останки разведчика-офицера НКВД

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Понедельник, 10 февраля 2020, 18:05

В России могут организовать сбор средств для того, чтобы выкупить останки останки героя Советского Союза офицера НКВД Николая Кузнецова.

Источник: замсекретаря генсовета "Единой России" депутат Госдумы Александр Хинштейн, котрого цитирует пресс-служба партии власти в РФ.

Прямая речь: "Многократно сегодняшними властями Украины заявлялось, что Николай Иванович Кузнецов и другие сотрудники НКВД - не герои, а враги своего народа. Памятник ему снесен, улицы, ранее носившие его имя, переименованы в честь новых героев Украины, в бою с которыми и отдал свою жизнь отважный советский разведчик".

Детали: Депутат сообщил, что российская сторона готова организовать сбор средств для выкупа и перевозки останков советского разведчика либо по месту его рождения - в город Кудымкар Пермского края, либо на территорию другого региона РФ, тесно связанного с памятью об этом "выдающемся человеке".

Что предшествовало: Ранее в феврале исполком Львовского городского совета отложил вопрос о перезахоронении останков Кузнецова. Рассмотрение решения перенесли до получения ответа по этому поводу от Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел.

Как отметил городской председатель Львова Андрей Садовый, пока украинские воины находятся в плену, город не имеет морального права этот вопрос рассматривать: "Только, когда Российская Федерация вернет наших пленных, тогда этот вопрос будет рассмотрен".

Предыстория:

  • Николай Кузнецов - известный советский разведчик, агент НКВД и Герой Советского Союза. Погиб 8 марта 1944 в селе Боратин Бродовского района на Львовщине.
  • Кузнецов известен своей подпольной деятельностью в Ровно, где он во время войны убил и сделал несколько покушений на заместителей руководителя администрации Рейхкомисариата Эриха Коха.
  • Кузнецов подпадает под действие закона о декоммунизации как агент ОГПУ и НКВД в 1930-1938 годах. Участник коллективизации и подавления движений сопротивления. Кроме покушений на представителей немецкой оккупационной администрации, он "осуществлял провокации против украинского освободительного движения, в результате которых нацистские оккупанты казнили заложников".
  • В его честь в Ровенской области был назван город Кузнецовск, где располагается Ровенская атомная станция. Во время декоммунизации ему вернули название Вараш.

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Валентина Романенко, УП
Темы: Росcия история


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