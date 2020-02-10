Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російський авіаудар забрав життя мирних мешканців у Сирії

Понеділок, 10 лютого 2020, 17:49

Авіаудари Росії та сирійського уряду по селу Аб'ян, провінція Алеппо, вранці 10 лютого забрали життя дев'яти мирних мешканців, зокрема шістьох дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, яка базується в Британії, напад у понеділок стався на тлі того, як сили сирійського президента Башара Асада почали наступ у провінції Алеппо, щоб повернути під контроль ключове шосе.

За даними спостерігачів, з дев'ятьма загиблими вранці в понеділок загальна кількість жертв зросла щонайменше до 20 за останні 24 години в провінції Алеппо та сусідній провінції Ідліб.

Підрозділи сирійської армії, які за підтримки союзників наступають в південно-західних околицях Алеппо, взяли під контроль більшу частину шосе Хама - Алеппо, повідомив 10 лютого телеканал Al Mayadeen.

Водночас 10 лютого на півночі сирійської провінції Ідліб внаслідок артилерійського обстрілу з боку сирійського режиму загинули 5 турецьких військовослужбовців, 5 солдатів поранено. 

Міністерство національної оборони оголосило, що турецькі сили завдали удару у відповідь. У понеділок у Анкарі делегація з Росії проводить переговори з представником президента Таїпа Ердогана щодо ситуації в Ідлібі.

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяРосіяжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Сирія
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: