Російський авіаудар забрав життя мирних мешканців у Сирії

Авіаудари Росії та сирійського уряду по селу Аб'ян, провінція Алеппо, вранці 10 лютого забрали життя дев'яти мирних мешканців, зокрема шістьох дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, яка базується в Британії, напад у понеділок стався на тлі того, як сили сирійського президента Башара Асада почали наступ у провінції Алеппо, щоб повернути під контроль ключове шосе.

За даними спостерігачів, з дев'ятьма загиблими вранці в понеділок загальна кількість жертв зросла щонайменше до 20 за останні 24 години в провінції Алеппо та сусідній провінції Ідліб.

Підрозділи сирійської армії, які за підтримки союзників наступають в південно-західних околицях Алеппо, взяли під контроль більшу частину шосе Хама - Алеппо, повідомив 10 лютого телеканал Al Mayadeen.

Водночас 10 лютого на півночі сирійської провінції Ідліб внаслідок артилерійського обстрілу з боку сирійського режиму загинули 5 турецьких військовослужбовців, 5 солдатів поранено.

Міністерство національної оборони оголосило, що турецькі сили завдали удару у відповідь. У понеділок у Анкарі делегація з Росії проводить переговори з представником президента Таїпа Ердогана щодо ситуації в Ідлібі.