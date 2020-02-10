Российский авиаудар унес жизни мирных жителей в Сирии

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Понедельник, 10 февраля 2020, 18:49

Авиаудары России и сирийского правительства по селу Абьян, провинция Алеппо, утром 10 февраля унесли жизни девяти мирных жителей, в том числе шестерых детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, которая базируется в Великобритании, нападение в понедельник произошло на фоне того, как силы сирийского президента Башара Асада начали наступление в провинции Алеппо, чтобы вернуть под контроль ключевое шоссе.

По данным наблюдателей, с девятью погибшими утром в понедельник общее количество жертв возросло по меньшей мере до 20 за последние 24 часа в провинции Алеппо и соседней провинции Идлиб.

Подразделения сирийской армии, которые при поддержке союзников наступают в юго-западных окрестностях Алеппо, взяли под контроль большую часть шоссе Хама - Алеппо, сообщил 10 февраля телеканал Al Mayadeen.

В то же время 10 февраля на севере сирийской провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийского режима погибли 5 турецких военнослужащих, 5 солдат получили ранения.

Министерство национальной обороны объявило, что турецкие силы нанесли ответный удар. В понедельник в Анкаре делегация из России проводит переговоры с представителем президента Тайипа Эрдогана относительно ситуации в Идлибе.

Темы: Сирия Росcия жертвы


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