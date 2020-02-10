У Миколаївській ОДА провели обшуки у справі "привласнення" Дніпро-Бузького лиману

У Миколаївській облдержадміністрації провели обшуки у справі незаконного заволодіння ділянкою акваторії Дніпро-Бузького лиману.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Офіс генерального прокурора спільно з Нацполіцією та СБУ провели обшуки в приміщенні Миколаївської облдержадміністрації в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою водного фонду, яка належить до акваторії Дніпро-Бузького лиману, площею 157 га".

Деталі: У 2015 році посадовці Миколаївської ОДА вийшли за межі своїх повноважень. У розпорядженні по водних об'єктах загальнодержавного значення відомство визнало недійсним договір оренди, хоча визначати долю таких земельних ділянок має право виключно Кабінет міністрів.

Правоохоронці шукали відомості про обставини скоєння кримінального правопорушення.