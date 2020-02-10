У Миколаївській ОДА провели обшуки у справі "привласнення" Дніпро-Бузького лиману

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Понеділок, 10 лютого 2020, 19:06

У Миколаївській облдержадміністрації провели обшуки у справі незаконного заволодіння ділянкою акваторії Дніпро-Бузького лиману.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Офіс генерального прокурора спільно з Нацполіцією та СБУ провели обшуки в приміщенні Миколаївської облдержадміністрації в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою водного фонду, яка належить до акваторії Дніпро-Бузького лиману, площею 157 га".

Деталі: У 2015 році посадовці Миколаївської ОДА вийшли за межі своїх повноважень. У розпорядженні по водних об'єктах загальнодержавного значення відомство визнало недійсним договір оренди, хоча визначати долю таких земельних ділянок має право виключно Кабінет міністрів.

Правоохоронці шукали відомості про обставини скоєння кримінального правопорушення.

Українська правда
Теми: Миколаївська область Миколаїв вода Офіс генпрокурора поліція


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