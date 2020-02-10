В Николаевской ОГА провели обыски по делу "присвоения" Днепро-Бугского лимана

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Понедельник, 10 февраля 2020, 19:06

В Николаевской облгосадминистрации провели обыски по делу незаконного завладения участком акватории Днепро-Бугского лимана.

Источник: СБУ

Дословно: "Офис генерального прокурора совместно с Нацполицией и СБУ провели обыски в помещении Николаевской облгосадминистрации в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда, который относится к акватории Днепро-Бугского лимана, площадью 157 га".

Детали: В 2015 году должностные лица Николаевской ОГА вышли за пределы своих полномочий. В распоряжении по водным объектам общегосударственного значения ведомство признало недействительным договор аренды, хотя определять судьбу таких земельных участков имеет право исключительно Кабинет министров.

Правоохранители искали сведения об обстоятельствах совершения уголовного преступления.

Украинская правда
Темы: Николаевская область Николаев вода Офис генпрокурора полиция


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