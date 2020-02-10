В Николаевской ОГА провели обыски по делу "присвоения" Днепро-Бугского лимана

В Николаевской облгосадминистрации провели обыски по делу незаконного завладения участком акватории Днепро-Бугского лимана.

Источник: СБУ

Дословно: "Офис генерального прокурора совместно с Нацполицией и СБУ провели обыски в помещении Николаевской облгосадминистрации в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда, который относится к акватории Днепро-Бугского лимана, площадью 157 га".

Детали: В 2015 году должностные лица Николаевской ОГА вышли за пределы своих полномочий. В распоряжении по водным объектам общегосударственного значения ведомство признало недействительным договор аренды, хотя определять судьбу таких земельных участков имеет право исключительно Кабинет министров.

Правоохранители искали сведения об обстоятельствах совершения уголовного преступления.