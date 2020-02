Трамп без пояснення звільнив з Ради нацбезпеки близнюка експерта з питань України

Президент США Дональд Трамп без пояснення причини звільнив з Ради національної безпеки підполковника Євгенія Віндмана, брат-близнюк якого, Александр Віндман, був одним з ключових свідків у справі про імпічмент.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє кореспондент Politico з посиланням на джерело з безпосереднім знанням справи.

Євгеній Віндман працював старшим юристом та службовцем з питань етики. Він також належав до Ради національної безпеки, в якій служив його брат. На відміну від брата, він не брав участі в процесі імпічменту, але їх обох звільнили в той же день.

Після резонансу у медіа, пов'язаного зі звільненням Александра Віндмана, яке сприйняли як помсту з боку Трампа, останній пояснив у Twitter, що підполковник "був дуже недисциплінованим, неправильно повідомляв про зміст моїх "ідеальних" дзвінків".

Однак брат підполковника Александра Віндмана, Євгеній, 10 лютого досі не отримав "жодного пояснення" щодо свого звільнення, повідомляє у Twitter кореспондент Politico.

In other news...Lt. Col. Alex Vindman's brother Yevgeny has still gotten "no explanation whatsoever" for his firing from NSC on Friday, source w/direct knowledge tells me.