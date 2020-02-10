Трамп без пояснення звільнив з Ради нацбезпеки близнюка експерта з питань України

2598 переглядів
Понеділок, 10 лютого 2020, 19:24

Президент США Дональд Трамп без пояснення причини звільнив з Ради національної безпеки підполковника Євгенія Віндмана, брат-близнюк якого, Александр Віндман, був одним з ключових свідків у справі про імпічмент.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє кореспондент Politico з посиланням на джерело з безпосереднім знанням справи.

Євгеній Віндман працював старшим юристом та службовцем з питань етики. Він також належав до Ради національної безпеки, в якій служив його брат. На відміну від брата, він не брав участі в процесі імпічменту, але їх обох звільнили в той же день.

Після резонансу у медіа, пов'язаного зі звільненням Александра Віндмана, яке сприйняли як помсту з боку Трампа, останній пояснив у Twitter, що підполковник "був дуже недисциплінованим, неправильно повідомляв про зміст моїх "ідеальних" дзвінків".

Однак брат підполковника Александра Віндмана, Євгеній, 10 лютого досі не отримав "жодного пояснення" щодо свого звільнення, повідомляє у Twitter кореспондент Politico.

Нагадаємо:

  • 19 листопада під час відкритого слухання у Палаті представників в рамках розгляду справи про імпічмент Віндман, підполковник армії США та експерт з питань України в Раді нацбезпеки, заявив, що йому пропонували посаду міністра оборони України.
  • Під час слухань Віндман також заявив, що вважав "недоречною" телефонну розмову президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським.
  • Перед цим він давав свідчення за закритими дверима і тоді сказав, що із розмови йому стало зрозуміло, що Україна не отримає військову допомогу, поки не зробить те, що хотів Трамп.

Теми: США Україна Трамп


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Трамп хоче скоротити зовнішню допомогу США на 21%, але Україні – збереже 10 лютого 2020, 09:27
Трамп пояснив, чому звільнив експерта по Україні в Раді нацбезпеки 9 лютого 2020, 15:39
Глава дипломатії ЄС обговорив із Помпео ситуацію на Донбасі 9 лютого 2020, 14:50
Усі новини
Головні новини
Кримськотатарський телеканал ATR заявив про блокування його рахунків і фінансування
Незаконна вирубка: ДБР та ОГП проводять обшуки у Держлісагентстві
Звіробій зобов’язали носити електронний браслет
Небезпечний коронавірус підхопили двоє українців, які працювали на круїзному лайнері
Усі новини
мімімі

Як виглядають зараз собаки, у яких майже не було шансів на життя

ТаблоID

71-річна мама Ілона Маска попозувала для української фотографині

думка

Шкільне меню українських школярів порушує норми