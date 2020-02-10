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Трамп без пояснення звільнив з Ради нацбезпеки близнюка експерта з питань України

Понеділок, 10 лютого 2020, 18:24
Трамп без пояснення звільнив з Ради нацбезпеки близнюка експерта з питань України

Президент США Дональд Трамп без пояснення причини звільнив з Ради національної безпеки підполковника Євгенія Віндмана, брат-близнюк якого, Александр Віндман, був одним з ключових свідків у справі про імпічмент.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє кореспондент Politico з посиланням на джерело з безпосереднім знанням справи.

Євгеній Віндман працював старшим юристом та службовцем з питань етики. Він також належав до Ради національної безпеки, в якій служив його брат. На відміну від брата, він не брав участі в процесі імпічменту, але їх обох звільнили в той же день.

Після резонансу у медіа, пов'язаного зі звільненням Александра Віндмана, яке сприйняли як помсту з боку Трампа, останній пояснив у Twitter, що підполковник "був дуже недисциплінованим, неправильно повідомляв про зміст моїх "ідеальних" дзвінків".

Однак брат підполковника Александра Віндмана, Євгеній, 10 лютого досі не отримав "жодного пояснення" щодо свого звільнення, повідомляє у Twitter кореспондент Politico.

Нагадаємо:

  • 19 листопада під час відкритого слухання у Палаті представників в рамках розгляду справи про імпічмент Віндман, підполковник армії США та експерт з питань України в Раді нацбезпеки, заявив, що йому пропонували посаду міністра оборони України.
  • Під час слухань Віндман також заявив, що вважав "недоречною" телефонну розмову президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським.
  • Перед цим він давав свідчення за закритими дверима і тоді сказав, що із розмови йому стало зрозуміло, що Україна не отримає військову допомогу, поки не зробить те, що хотів Трамп.

Теми: СШАУкраїнаТрамп
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