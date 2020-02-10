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Трамп без объяснения уволил из Совета нацбезопасности близнеца эксперта по Украине

Понедельник, 10 февраля 2020, 18:24
Трамп без объяснения уволил из Совета нацбезопасности близнеца эксперта по Украине

Президент США Дональд Трамп без объяснения причины уволил из Совета национальной безопасности подполковника Евгения Виндмана, брат-близнец которого, Александр Виндман, был одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает корреспондент Politico со ссылкой на источник с непосредственным знанием дела.

Евгений Виндман работал старшим юристом и служащим по вопросам этики. Он также входил в Совет национальной безопасности, в котором служил его брат. В отличие от брата, он не участвовал в процессе импичмента, но их обоих уволили в тот же день.

После резонанса в СМИ, связанного с увольнением Александра Виндмана, воспринятым как месть со стороны Трампа, последний пояснил в Twitter, что подполковник "был очень недисциплинированным, неправильно сообщал о содержании моих "идеальных" звонков".

Однако брат подполковника Александра Виндмана, Евгений, 10 февраля до сих пор не получил "никакого объяснения" относительно своего увольнения, сообщает в Twitter корреспондент Politico.

Напомним:

  • 19 ноября на открытых слушаниях в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте Александр Виндман, подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности, заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины.
  • Во время слушаний Виндман также заявил, что считал "неуместным" телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
  • Перед этим он давал показания за закрытыми дверями и тогда сказал, что из разговора ему стало ясно, что Украина не получит военную помощь, пока не сделает то, чего хотел Трамп.

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Темы: СШАУкраинаТрамп
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