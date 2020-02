Трамп без объяснения уволил из Совета нацбезопасности близнеца эксперта по Украине

Президент США Дональд Трамп без объяснения причины уволил из Совета национальной безопасности подполковника Евгения Виндмана, брат-близнец которого, Александр Виндман, был одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает корреспондент Politico со ссылкой на источник с непосредственным знанием дела.

Евгений Виндман работал старшим юристом и служащим по вопросам этики. Он также входил в Совет национальной безопасности, в котором служил его брат. В отличие от брата, он не участвовал в процессе импичмента, но их обоих уволили в тот же день.

После резонанса в СМИ, связанного с увольнением Александра Виндмана, воспринятым как месть со стороны Трампа, последний пояснил в Twitter, что подполковник "был очень недисциплинированным, неправильно сообщал о содержании моих "идеальных" звонков".

Однако брат подполковника Александра Виндмана, Евгений, 10 февраля до сих пор не получил "никакого объяснения" относительно своего увольнения, сообщает в Twitter корреспондент Politico.

In other news...Lt. Col. Alex Vindman's brother Yevgeny has still gotten "no explanation whatsoever" for his firing from NSC on Friday, source w/direct knowledge tells me.