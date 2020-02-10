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У Росії групі антифашистів дали від 6 до 18 років колонії за "тероризм"

Понеділок, 10 лютого 2020, 21:51
У Росії групі антифашистів дали від 6 до 18 років колонії за тероризм

Приволзький окружний військовий суд виніс вирок у справі групи під назвою "Мережа", визнаної в Росії терористичною.

Джерело: Російська служба BBC, The Guardian

Деталі: Суддя визнав винними усіх сімох фігурантів і призначив двом із них 6 і 9 років колонії загального режиму, п'ятьом - від 10 до 18 років колонії суворого режиму.

Серед обвинувачень - створення терористичної групи, участь у ній, зберігання боєприпасів, замах на збут наркотиків.

Справу "Мережі" порушили восени 2017 року. Учасниками по ній проходять 11 осіб від 20 до 30 років із Пензи та Санкт-Петербурга.

За версією спецслужб, учасники "Мережі" планували теракти під час виборів президента і чемпіонату світу з футболу в 2018 році, щоб "розгойдати народні маси для подальшої дестабілізації політичної ситуації в країні", а пізніше "підняти збройний заколот".

Правозахисники назвали справу сфабрикованою і заявили, що підсудні стали жертвами своїх політичних поглядів: "Судове переслідування антифашистських активістів у Пензі є продовженням репресивних заходів проти анархістів і антифашистів, яких стрімко побільшало у 2017-2018 роках".

Четверо учасників групи повідомляли, що давали свідчення під тортурами за участю співробітників ФСБ.

"Українська правда" у Threads

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