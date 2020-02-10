Российской группе антифашистов дали от 6 до 18 лет колонии за "терроризм"

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Понедельник, 10 февраля 2020, 22:51

Приволжский окружной военный суд вынес приговор по делу о сообществе "Сеть", которое признано в России террористическим. 

Источник: Русская служба BBC, The Guardian

Детали: Судья признал виновными всех семерых фигурантов и назначил двум обвиняемым 6 и 9 лет колонии общего режима, пятерым – от 10 до 18 лет колонии строгого режима.

Среди обвинений – создание террористического сообщества, участие в нем, хранение боеприпасов, покушение на сбыт наркотиков.

Дело "Сети" было возбуждено осенью 2017 года. Участниками по нему проходят 11 человек от 20 до 30 лет из Пензы и Санкт-Петербурга. 

По версии спецслужб, участники "Сети" планировали теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу в 2018 году, чтобы "раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране", а позднее "поднять вооруженный мятеж".

Правозащитники назвали дело сфабрикованным и заявили, что подсудимые стали жертвами своих политических взглядов: "Судебное преследование антифашистских активистов в Пензе является продолжением репрессивных мер против анархистов и антифашистов, резко возросших в 2017–2018 годах".

Четверо из них сообщали о том, что дали признательные показания под пытками со стороны сотрудников ФСБ.



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