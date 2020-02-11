Трамп вперше відвідає Індію

Президент США Дональд Трамп наприкінці лютого планує здійснити перший візит до Індії.

Джерело: сайт Білого дому

Дослівно: "Президент Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп відвідають Індію впродовж 24 - 25 лютого 2020 року. Президент та перша леді перебуватимуть у Нью-Делі та Ахмедабаді".

Деталі: Місто Ахмедабад було обране невипадково для відвідування, оскільки воно є столицею індійського штату Гуджарат, звідки походить нинішній прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Очікується, що результатом візиту Трампа до Індії стане низка домовленостей щодо поглиблення стратегічного партнерства між двома потужними економіками світу.