Трамп впервые посетит Индию

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Вторник, 11 февраля 2020, 01:49

Президент США Дональд Трамп в конце февраля планирует осуществить первый визит в Индию.

Источник: сайт Белого дома

Дословно: "Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп посетят Индию в течение 24 - 25 февраля 2020. Президент и первая леди находиться в Нью-Дели и Ахмедабаде".

Детали: Город Ахмедабад было выбрано неслучайно для посещения, поскольку оно является столицей индийского штата Гуджарат, откуда происходит нынешний премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ожидается, что результатом визита Трампа в Индию станет ряд договоренностей по углублению стратегического партнерства между двумя мощными экономиками мира.

Темы: Трамп США


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