Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп впервые посетит Индию

Вторник, 11 февраля 2020, 00:49
Трамп впервые посетит Индию

Президент США Дональд Трамп в конце февраля планирует осуществить первый визит в Индию.

Источник: сайт Белого дома

Дословно: "Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп посетят Индию в течение 24 - 25 февраля 2020. Президент и первая леди находиться в Нью-Дели и Ахмедабаде".

Детали: Город Ахмедабад было выбрано неслучайно для посещения, поскольку оно является столицей индийского штата Гуджарат, откуда происходит нынешний премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ожидается, что результатом визита Трампа в Индию станет ряд договоренностей по углублению стратегического партнерства между двумя мощными экономиками мира.

Темы: ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Трамп
Трамп и Десантис осудили предоставление кассетных боеприпасов Украине
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Зеленский: Байден мог бы закончить войну ценой Украины и за 5 минут, но мы бы не согласились
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
Все новости...
Реклама: