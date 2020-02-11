Єрмак: популярність Кличко може ще багато принести Україні

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Вівторок, 11 лютого 2020, 03:32

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак вважає, що популярність мера Києва Віталія Кличка може ще принести багато користі в цілому всій Україні.

Джерело: Андрій Єрмак на телеканалі "Україна 24", повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Моя особиста думка, я вважаю, що Віталій - людина зі світовою популярністю, якого знають у світі, і вважаю, що ось ця частина його життя не в достатній мірі, скажімо так, зіграла, спрацювала. Я думаю, що його ім'я, його популярність і його слава в світі можуть дуже багато принести Україні в цілому. Я вважаю, що ім'я братів Кличко може принести набагато більше для України.

Знаю його спочатку як великого спортсмена, знаю, що це мер, якого обрали кияни, і я свою думку ніколи з цього приводу не міняв".

Деталі: Помічник президента підкреслив, що всі рішення, які стосуються керівників державних адміністрацій, приймаються виключно самим Зеленським.

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Теми: Зеленський Віталій Кличко Київ


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