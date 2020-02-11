Ермак: популярность Кличко может еще много принести Украине

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что популярность мэра Киева Виталия Кличко может еще принести много пользы в целом всей Украине.

Источник: Андрей Ермак на телеканале "Украина 24", сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мое личное мнение, я считаю, что Виталий – человек с мировой популярностью, которого знают в мире, и считаю, что вот эта часть его жизни не в достаточной степени, скажем так, сыграла, сработала. Я думаю, что его имя, его популярность и его слава в мире могут очень много принести Украине в целом. Я считаю, что имя братьев Кличко может принести намного больше для Украины.

Знаю его изначально как великого спортсмена, знаю, что это мэр, которого избрали киевляне, и я свое мнение никогда по этому поводу не менял".

Детали: Помощник президента подчеркнул, что все решения, которые касаются руководителей государственных администраций, принимаются исключительно самим Зеленским.

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