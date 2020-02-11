Білий дім пропонує скоротити бюджет Держдепу майже на $12 мільярдів

125 переглядів
Вівторок, 11 лютого 2020, 06:17

Білий дім пропонує істотно скоротити бюджет держдепартаменту США в 2021 фінансовому році.

Джерело: проект бюджету США, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Згідно з проектом бюджету, опублікованому в понеділок, на держдеп і Агентство США з міжнародного розвитку пропонується виділити $ 40,8 млрд, що на 22% менше від суми, насправді витраченої в 2020 фінансовому році.

Крім цього, проект бюджету передбачає виділення $ 1,6 млрд мінфіну США на міжнародні програми.

Теми: США бюджет


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Авіалайнер Boeing 747 розвинув швидкість у 1327 кілометрів на годину 11 лютого 2020, 03:02
Трамп вперше відвідає Індію 11 лютого 2020, 01:49
В США перевіряють інформацію Джуліані щодо України 11 лютого 2020, 00:40
Усі новини
Головні новини
Двоє обміняних ексберкутівців залишаються підсудними — Рябошапка
В США перевіряють інформацію Джуліані щодо України
Богдан зібрався у відставку
Стрілянина у Мукачеві: суд обрав запобіжний захід двом із семи затриманих
Усі новини
ТаблоID

Цікаве з церемонії Американської кіноакадемії "Оскар"

дослідження

Люди не люблять розмірковувати

їжа

7 причин їсти імбир щодня