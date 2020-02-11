Білий дім пропонує скоротити бюджет Держдепу майже на $12 мільярдів

Білий дім пропонує істотно скоротити бюджет держдепартаменту США в 2021 фінансовому році.

Джерело: проект бюджету США, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Згідно з проектом бюджету, опублікованому в понеділок, на держдеп і Агентство США з міжнародного розвитку пропонується виділити $ 40,8 млрд, що на 22% менше від суми, насправді витраченої в 2020 фінансовому році.

Крім цього, проект бюджету передбачає виділення $ 1,6 млрд мінфіну США на міжнародні програми.