Белый дом предлагает сократить бюджет Госдепа почти на $12 млрд

Белый дом предлагает существенно сократить бюджет госдепартамента США в 2021 финансовом году.

Источник: проект бюджета США, сообщает "Интерфакс-Украина"

Детали: Согласно проекту бюджета, опубликованном в понедельник на госдеп и Агентство США по международному развитию предлагается выделить $ 40,8 млрд, что на 22% меньше суммы, на самом деле затраченной в 2020 финансовом году.

Кроме этого, проект бюджета предусматривает выделение $ 1,6 млрд Минфина США на международные программы.





