Белый дом предлагает сократить бюджет Госдепа почти на $12 млрд
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Вторник, 11 февраля 2020, 06:17
Белый дом предлагает существенно сократить бюджет госдепартамента США в 2021 финансовом году.
Источник: проект бюджета США, сообщает "Интерфакс-Украина"
Детали: Согласно проекту бюджета, опубликованном в понедельник на госдеп и Агентство США по международному развитию предлагается выделить $ 40,8 млрд, что на 22% меньше суммы, на самом деле затраченной в 2020 финансовом году.
Кроме этого, проект бюджета предусматривает выделение $ 1,6 млрд Минфина США на международные программы.
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