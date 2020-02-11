Белый дом предлагает сократить бюджет Госдепа почти на $12 млрд

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Вторник, 11 февраля 2020, 06:17

Белый дом предлагает существенно сократить бюджет госдепартамента США в 2021 финансовом году.

Источник: проект бюджета США, сообщает "Интерфакс-Украина"

Детали: Согласно проекту бюджета, опубликованном в понедельник на госдеп и Агентство США по международному развитию предлагается выделить $ 40,8 млрд, что на 22% меньше суммы, на самом деле затраченной в 2020 финансовом году.

Кроме этого, проект бюджета предусматривает выделение $ 1,6 млрд Минфина США на международные программы.



Темы: США бюджет


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