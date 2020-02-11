У Німеччині зафіксували спалах високопатогенного пташиного гриппу

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Вівторок, 11 лютого 2020, 09:59

Німеччина повідомила про спалах високопатогенного вірусу пташиного грипу H5N8 в південно-західній частині країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вірус вбив 44 птахи зі зграї з 69 особин в Бретцфельді, в землі Баден-Вюртемберг.

"Вся домашня птиця і спіймані птахи були відібрані і благополучно утилізовані в 7 лютого. Ніякої птиці, продуктів птахівництва або полонених птахів не залишилося на свободі", - йдеться в повідомленні міністерства сільського господарства Німеччини.

Теми: Німеччина здоров'я епідемія


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