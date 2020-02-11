У Німеччині зафіксували спалах високопатогенного пташиного гриппу
Німеччина повідомила про спалах високопатогенного вірусу пташиного грипу H5N8 в південно-західній частині країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Вірус вбив 44 птахи зі зграї з 69 особин в Бретцфельді, в землі Баден-Вюртемберг.
"Вся домашня птиця і спіймані птахи були відібрані і благополучно утилізовані в 7 лютого. Ніякої птиці, продуктів птахівництва або полонених птахів не залишилося на свободі", - йдеться в повідомленні міністерства сільського господарства Німеччини.