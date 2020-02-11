В Германии зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа

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Вторник, 11 февраля 2020, 09:59

Германия сообщила о вспышке высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N8 в юго-западной части страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вирус убил 44 птицы из стаи из 69 особей в Бретцфельде, в земле Баден-Вюртемберг.

"Вся домашняя птица и пойманные птицы были отобраны и благополучно утилизированы в 7 февраля. Никакой птицы, продуктов птицеводства или пленных птиц не осталось на свободе", - говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Германии.

Темы: Германия здоровье эпидемия


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