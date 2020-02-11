Трамп пропонує виділити більше 700 мільйонів на протидію впливу Росії

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Вівторок, 11 лютого 2020, 10:12

На сайті Білого Дому США опублікували проєкт бюджету на 2021 фінансовий рік, який передбачає виділення понад $700 мільйонів на протидію російському впливу.

Джерело: проєкт бюджету та сайті Білого дому

Дослівно: "Сполучені Штати вступають в 2020-і роки, і загрози, з якими стикається Америка як нація, розвиваються швидко.

У той час як американський народ все ще стикається з небезпеками від ісламістських терористів і міжнародних злочинців, Америка також стикається з викликами з боку конкуруючих держав, які відроджуються, включаючи Китай і Росію". 

Деталі: Відзначається, що кошти на протидію російському впливу необхідні, щоб відповідати реаліям, з якими зіткнуться США в нову еру.

Бюджет передбачає виділення 0,7 млрд. доларів на допомогу союзникам США – Європі, Євразії та Центральній Азії – в забезпеченні загальної безпеки і захисту територіальної цілісності.

Також передбачається, що кошти підуть на підтримку зусиль країн-партнерів у переході від російського військового обладнання і на усунення слабких сторін в макроекономічному середовищі, які уряд Росії прагне експлуатувати (наприклад, залежність від енергії і торгівлі).

Бюджет також передбачає 24 мільйони доларів на протидію російській пропаганді і дезінформації.

Українська правда
Теми: США бюджет Росія пропаганда


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