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Трамп предлагает выделить больше 700 миллионов на противодействие влиянию России

Вторник, 11 февраля 2020, 09:12
Трамп предлагает выделить больше 700 миллионов на противодействие влиянию России

На сайте Белого Дома США опубликовали проект бюджета на 2021 финансовый год, который предусматривает выделение более $700 миллионов на противодействие российскому влиянию.

Источник: проект бюджета та сайте Белого дома

Дословно: "Соединенные Штаты вступают в 2020-е годы, и угрозы, с которыми сталкивается Америка как нация, развиваются быстро.

В то время как американский народ все еще сталкивается с опасностями, исходящими от исламистских террористов и международных преступников, Америка также сталкивается с вызовами со стороны возрождающихся конкурирующих государств, включая Китай и Россию".

Детали: Отмечается, что средства на противодействие российскому влиянию необходимы, чтобы соответствовать реалиям, с которыми столкнутся США в новую эру.

Бюджет предусматривает выделение 0,7 млрд. долларов на помощь союзникам США – Европе, Евразии и Центральной Азии – в обеспечении общей безопасности и защите территориальной целостности.

Также предполагается, что средства пойдут на поддержку усилий стран-партнеров по переходу от российского военного оборудования и устранение слабых сторон в макроэкономической среде, которые правительство России стремится эксплуатировать (например, зависимость от энергии и торговли).

Бюджет также предусматривает 24 миллиона долларов на противодействие российской пропаганде и дезинформации.

Украинская правда
Темы: СШАбюджетРосcияпропаганда
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