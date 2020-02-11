Коронавірус може охопити 60% населення – епідеміолог

Епідемія нового коронавірусу може поширитися приблизно на дві третини населення світу, якщо її не контролювати, вважає провідний епідеміолог громадської охорони здоров'я Гонконгу Габріель Люнг.

Джерело: "The Guardian" розпитав завідувача кафедри медицини громадської охорони здоров'я в Університеті Гонконгу Габріеля Люнга у Лондоні, коли той їхав на зустріч експертів ВООЗ у Женеві

Деталі: Його попередження прозвучало після того, як голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявив, що нещодавні випадки захворювання коронавірусом у пацієнтів, які ніколи не відвідували Китай, можуть бути "верхівкою айсберга".

Професор Габріель Люнг сказав, що ключовим питанням є з'ясування розмірів і форми "айсберга".

Більшість експертів вважали, що кожна заражена людина передасть вірус приблизно 2,5 іншим людям. Це дало "рівень атаки" 60-80%.

За словами Люнга, "шістдесят відсотків населення світу – це жахливо велике число".

Навіть якщо загальна смертність становить усього 1%, що, як вважає Люнг, можливо, якщо взяти до уваги більш легкі випадки, число померлих буде величезним.

На його думку, масштаб епідемії і ступінь ефективності вжитих Китаєм заходів – основні питання для експертів ВООЗ.

Адже якщо китайське блокування не спрацювало, коронавірус не вдасться локалізувати. Тоді світу доведеться замість того, щоб намагатися стримувати вірус, пом'якшувати його наслідки.

Пряма мова Люнга: "Чи заразиться від 60 до 80% населення світу? Можливо, ні. Можливо, це прийде хвилями. Можливо, вірус послабить свою летальність....

Чи працювали масштабні заходи громадської охорони здоров'я, соціальні дистанції та обмеження мобільності в Китаї? Якщо так, то як ми можемо їх розгорнути чи це неможливо?

Давайте припустимо, що вони спрацювали. Але як надовго ви можете закривати школи? Як надовго ви можете заблокувати усе місто? Як довго ви можете тримати людей подалі від торгових центрів? І якщо ви приберете це (обмеження), то чи не повернеться все знову, чи не завирує знову? Це дуже реальні питання".

Інші подробиці: Вчені досі не знають напевно, чи передається вірус через краплі від кашлю або через частки в повітрі. За словами Люнга, досить складно провести ретельні дослідження, коли хвороба вирує, а якщо епідемії немає, то навряд чи буде достатньо підтверджених випадків.

Довідка: Габріель Люнг – один зі світових експертів з епідемій коронавирусу, який зіграв важливу роль під час спалаху SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) у 2002-2003 роках.

Наприкінці січня він попередив, що спалахи нового коронавирусу 2019 nCoV, ймовірно, будуть "рости в геометричній прогресії" у містах Китаю, відстаючи від Уханю всього на один-два тижні, а спалахи у великих містах у всьому світі можуть стати неминучими через значне переміщення людей, які були інфіковані, але ще не відчули симптоми, на тлі відсутності заходів громадської охорони здоров'я для блокування поширення вірусу.

За останніми даними, коронавірус 2019-nCoV підхопили 43 112 осіб, померли від його наслідків 1 018 людей, одужали – 4 099 заражених.