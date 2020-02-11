Коронавирус может охватить 60% населения – эпидемиолог

Эпидемия нового коронавируса может распространиться примерно на две трети населения мира, если ее не контролировать, считает ведущий эпидемиолог общественного здравоохранения Гонконга Габриэль Люнг.

Источник: "The Guardian" расспросил заведующего кафедрой медицины общественного здравоохранения в Университете Гонконга Габриэля Люнга в Лондоне, когда тот ехал на встречу экспертов ВОЗ в Женеве

Детали: Его предупреждение прозвучало после того, как глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что недавние случаи заболевания коронавирусом у пациентов, которые никогда не посещали Китай, могут быть "верхушкой айсберга".

Профессор Габриэль Люнг сказал, что ключевым вопросом является выяснение размеров и формы "айсберга".

Большинство экспертов полагали, что каждый зараженный человек передаст вирус примерно 2,5 другим людям. Это дало "уровень атаки" 60-80%.

По словам Люнга, "шестьдесят процентов населения мира – это ужасно большое число".

Даже если общая смертность составляет всего 1%, что, как считает Люнг, возможно, если принять во внимание более легкие случаи, число умерших будет огромным.

По его мнению, масштаб эпидемии и степень эффективности принятых Китаем мер – основные вопросы для экспертов ВОЗ.

Ведь если китайская блокировка не сработала, коронавирус не удастся локализовать. Тогда миру придется вместо того, чтобы пытаться сдерживать вирус, смягчать его последствия.

Прямая речь Люнга: "Заразится ли от 60 до 80% населения мира? Возможно, нет. Может быть, это придет волнами. Может быть, вирус ослабит свою летальность….

Работали ли масштабные меры общественного здравоохранения, социальные дистанции и ограничения мобильности в Китае? Если да, то как мы можем их развернуть или это невозможно?"

Давайте предположим, что они сработали. Но как надолго вы можете закрывать школы? Как надолго вы можете заблокировать весь город? Как долго вы можете держать людей подальше от торговых центров? И если вы уберете эти (ограничения), то не вернется ли все снова и не разбушуется ли вновь? Это очень реальные вопросы".

Другие подробности: Ученые до сих пор не знают наверняка, передается ли вирус через капли от кашля или через частицы в воздухе. По словам Люнга, довольно сложно провести тщательные исследования, когда болезнь бушует, а если эпидемии нет, то вряд ли будет достаточно подтвержденных случаев.

Справка: Габриэль Люнг – один из мировых экспертов по эпидемиям коронавируса, сыгравший важную роль в вспышке SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) в 2002-2003 годах.

В конце января он предупредил, что вспышки нового коронавируса 2019-nCoV, вероятно, будут "расти в геометрической прогрессии" в городах Китая, отставая от Ухани всего на одну-две недели, а вспышки в крупных городах во всем мире могут стать неизбежными из-за значительного перемещения людей, которые были инфицированы, но еще не ощутили симптомов, на фоне отсутствия мер общественного здравоохранения для блокировки распространения вируса.

По последним данным, коронавирус 2019-nCoV подхватили 43 112 человек, умерли от его последствий 1018 человек, выздоровели – 4 099 зараженных.