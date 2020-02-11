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Бородянський: Заборону на російські соцмережі та медіа продовжать

Вівторок, 11 лютого 2020, 09:56
Бородянський: Заборону на російські соцмережі та медіа продовжать

Міністерство культури, молоді та спорту ініціюватиме продовження заборони на російські соціальні мережі та медіа.

Джерело: інтерв'ю міністра культури Володимира Бородянського "РБК-Україна"

Пряма мова: "Будемо ініціювати. Обов'язково".

Деталі: За словами Бородянського, відновлення доступу до російських соцмереж і ЗМІ навесні, коли закінчуються терміни заборони, не буде.

А щодо продовження блокування росмедіа і соцмереж "навіть немає ніякої дискусії".

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Теми: МінкультуриРосіявконтактеЗМІ
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