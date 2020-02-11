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Бородянский: Запрет на российские соцсети и медиа продлят

Вторник, 11 февраля 2020, 09:56
Бородянский: Запрет на российские соцсети и медиа продлят

Министерство культуры, молодежи и спорта будет инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.

Источник: интервью министра культуры Владимира Бородянского "РБК-Украина"

Прямая речь: "Будем инициировать. Обязательно".

Детали: По словам Бородянского, восстановления доступа к российским соцсетям и СМИ весной, когда заканчиваются сроки запрета, не будет.

А о продолжении блокирования росмедиа и соцсетей "даже нет никакой дискуссии".

Предыстория:

  • 16 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс".
  • В апреле 2018 года сайт "Вконтакте" был 11-м по посещаемости. 
  • В январе 2019 года "Вконтакте" потерял позиции, но все еще был в топ-25 сайтов в Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинкультурыРосcиявконтактеСМИ
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