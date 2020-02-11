Бородянский: Запрет на российские соцсети и медиа продлят

Министерство культуры, молодежи и спорта будет инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.

Источник: интервью министра культуры Владимира Бородянского "РБК-Украина"

Прямая речь: "Будем инициировать. Обязательно".

Детали: По словам Бородянского, восстановления доступа к российским соцсетям и СМИ весной, когда заканчиваются сроки запрета, не будет.

А о продолжении блокирования росмедиа и соцсетей "даже нет никакой дискуссии".

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