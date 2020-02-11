Зеленський вірить, що за 4 роки зарплати в Україні будуть, як у Польщі

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що протягом 4 років рівень середньої зарплати в Україні наблизиться до рівня зарплат в Польщі.

Джерело: відео "Один робочий день Президента України", опубліковане Офісом президента

Пряма мова: "Я дуже хочу, щоб у нас середня заробітна плата була, як у Польщі. Я впевнений… ну, я хочу вірити, що ми за ці 4 з половиною роки, може ми здійснимо цю мрію".

Деталі: Президент пояснив, що орієнтується саме на Польщу тому, що там, за його словами, вже декілька мільйонів українців, а повернутися вони захочуть лише тоді, коли в Україні будуть такі самі зарплати.

Пряма мова: "Хоча б трішечки менше ніж в Польщі, вже нормально, хоча б 70% від польської заробітної плати. Я думаю, що переможе все ж таки, що ти хочеш бути вдома".

Нагадаємо: За даними посольства України в Польщі, кількість трудових мігрантів з України до Польщі з 2014 року зросла вп’ятеро: з понад 300 тисяч до приблизно півтора мільйона.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що реальні зарплати в Україні здатні наздогнати польські за 7-10 років.

Сьогодні середня зарплата в Польщі приблизно в 3,5 рази більша ніж в Україні.