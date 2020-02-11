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Зеленский верит, что через 4 года зарплаты в Украине будут, как в Польше

Вторник, 11 февраля 2020, 10:05
Зеленский верит, что через 4 года зарплаты в Украине будут, как в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в течение 4 лет уровень средней зарплаты в Украине приблизится к уровню зарплат в Польше.

Источник: видео "Один рабочий день Президента Украины", опубликованное Офисом президента

Прямая речь: "Я хочу,  чтобы у нас средняя заработная плата, как в Польше. Я уверен ... ну, я хочу верить, что мы за эти 4 с половиной года, может мы осуществим эту мечту".

Детали: Президент пояснил, что ориентируется именно на Польшу том, что там, по его словам, уже несколько миллионов украинцев, а вернуться они захотят лишь тогда, когда в Украине будут такие же зарплаты.

Прямая речь: "Хотя бы немного меньше чем в Польше, уже нормально, хотя бы 70% от польской заработной платы. Я думаю, что победит все же, что ты хочешь быть дома".

Напомним: По данным посольства Украины в Польше, количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу с 2014 года выросло в пять раз: с более 300 тысяч до примерно полтора миллиона.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что реальные зарплаты в Украине способны догнать польские за 7-10 лет.

Сегодня средняя зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше чем в Украине

"Украинская правда" в Threads

Темы: зарплатыЗеленскийПольша
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