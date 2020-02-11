Зеленський: Я точно не один із "соросят"

Президент Володимир Зеленський каже, що не відчуває якогось впливу американського фінансиста-мільярдера Джорджа Сороса на Україну.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", оприлюдненому 11 лютого

Пряма мова: "Я не знайомий з людиною на прізвище Сорос. Ніколи з ним не зустрічався. Я точно не один із "соросят". Напевно, є люди, які навчалися за кошти тих чи інших донорських фондів, і працювали в компаніях, які були засновані такими фондами. І один з таких фондів - це фонд Сороса.

Я розумію, що фактично вони отримали з фонду цієї людини гроші, за які навчалися за кордоном. Питання впливу пана Сороса на Україну - я його не відчуваю. Я думаю, що це все перебільшення".

Деталі: Зеленський зазначив, що чув і сприймає з гумором термін "соросята", який використовують деякі депутати навіть із фракції "Слуга народу" щодо нинішнього Кабінету міністрів.

При цьому президенту не подобається ситуація, якщо весь уряд "однаковий", адже потрібна інша точка зору. "Тому повинні бути різні – і "соросята", і "антисоросята".

Зеленський підкреслив, що члени уряду, працюючи разом, в першу чергу повинні виконувати свої завдання.

За словами президента, нинішній Кабмін був сформований з молодих людей, які не зацікавлені брати хабарі, у них інша ментальність, і вони "налаштовані на сам процес". При цьому він вказав, що зараз є питання щодо змін в уряді, до деяких людей.

Пряма мова: "Мені здається наша модель - це молоді люди із західною освітою, плюс наші досвідчені, які розуміються на "апаратці", на вертикалі, які розуміють, що там "на землі", як то кажуть, відбувається. Це поєднання може побудувати концепцію нашої країни".