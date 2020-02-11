Зеленский: Я точно не один из "соросят"

Президент Владимир Зеленский говорит, что не ощущает какого-то влияния американского финансиста-миллиардера Джорджа Сороса на Украину.

Источник: Зеленский в интервью "Интерфакс-Украина", обнародованном 11 февраля

Прямая речь: "Я не знаком с человеком по фамилии Сорос. Никогда с ним не встречался. Я точно не один из "соросят". Наверное, есть люди, которые учились за средства тех или иных донорских фондов, и работали в компаниях, которые были основаны такими фондами. И один из таких фондов – это фонд Сороса.

Я понимаю, что фактически они получили из фонда этого человека деньги, за которые учились за рубежом. Вопрос влияния господина Сороса на Украину – я его не чувствую. Я думаю, что это все преувеличение".

Детали: Зеленский отметил, что слышал и воспринимает с юмором термин "соросята", которые используют некоторые депутаты даже из фракции "Слуга народа" в отношении нынешнего Кабинета министров.



При этом президенту не нравится ситуация, если всё правительство "одинаковое", ведь нужна другая точка зрения. "Поэтому должны быть разные - и "соросята", и "антисоросята".



Зеленский подчеркнул, что члены правительства, работая вместе, в первую очередь должны выполнять свои задачи.



По словам президента, нынешний Кабмин был сформирован из молодых людей, которые не заинтересованы брать взятки, у них другая ментальность, и они "настроены на сам процесс". При этом он указал, что сейчас есть вопросы по изменениям в правительстве, к некоторым людям.



Прямая речь: "Мне кажется наша модель - это молодые люди с западным образованием, плюс наши опытные, понимающие в "аппаратке" этой, в вертикали, понимающие, что там "на земле", как говорится, происходит. Это сочетание может построить концепцию нашей страны".