Зеленський хоче, щоб ставка по іпотеці знизилася до 10% до вересня

Президент Володимир Зеленський вважає реальним завданням домогтися зниження ставки по іпотечних кредитах до 10% річних.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", оприлюдненому 11 лютого

Пряма мова: "Уряд і Нацбанк вже працюють над зниженням процентної ставки. На вересень іпотека може бути 10%. Це дуже складне завдання, але вже реально".

Деталі: Глава держави підкреслив, що здешевлення іпотеки - це одне з двох основних завдань, яке ставиться, щоб допомогти розвитку сильного середнього класу в Україні і повернення тих, хто виїхав із країни.

Зеленський додав, що іншим питанням є вигідне оподаткування коштів, зароблених громадянами України за кордоном.

Він також підкреслив, що паралельно робиться ставка на великих і середніх інвесторів, і завдання їх залучення також поставлено ​​Мінфіну і Нацбанку.

Пряма мова: "Уже зроблено дві програми на збереження і залучення інвестицій: в 10+ і 100+ мільйонів доларів. Ці програми вже зараз починають функціонувати".

Додатково: Згідно зі звітом про фінансову стабільність Нацбанку за грудень 2019 року, на той момент іпотечні кредити за партнерськими програмами із забудовниками пропонували всього сім банків за ставками 19-20% річних на термін до 20 років на суму до 2 млн грн. У той же час на ринку були пропозиції за зниженою ставкою по кредитах до п'яти років.