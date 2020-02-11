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Зеленский хочет, чтобы ставка по ипотеке снизилась до 10% к сентябрю

Вторник, 11 февраля 2020, 11:05
Зеленский хочет, чтобы ставка по ипотеке снизилась до 10% к сентябрю

Президент Владимир Зеленский считает реальной задачей добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых.

Источник: Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина", обнародованном 11 февраля

Прямая речь: "Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально".

Детали: Глава государства подчеркнул, что удешевление ипотеки – это одна из двух основных задач, которая ставится, чтобы помочь развитию сильного среднего класса в Украине и возвращению уехавших из страны.

Зеленский добавил, что другим вопросом является выгодное налогообложение средств, заработанное гражданами Украины за рубежом.

Он также подчеркнул, что параллельно делается ставка на крупных и средних инвесторов, и задача их привлечения также поставлена Минфину и Нацбанку.

Прямая речь: "Уже сделаны две программы на сохранение и привлечение инвестиций: в 10+ и 100+ миллионов долларов. Эти программы уже сейчас начинают функционировать".

Дополнительно: Согласно отчету о финансовой стабильности Нацбанка за декабрь 2019 года, на тот момент ипотечные кредиты по партнерским программам с застройщиками предлагали всего семь банков по ставкам 19-20% годовых на срок до 20 лет на сумму до 2 млн грн. В то же время на рынке были предложения по сниженной ставке по кредитам до пяти лет.

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Темы: Зеленскийкредит
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