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Дощі змінить сонце і навпаки: синоптик розповіла про мінливу погоду

Вівторок, 11 лютого 2020, 11:22
Дощі змінить сонце і навпаки: синоптик розповіла про мінливу погоду

У найближчі дні в Україні домінуватимуть вітри, стрибки тиску, а дощі у середу витіснить сонячна погода у четвер, 13 лютого.

Джерело: Facebook‑cторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "12-го лютого у більшості областей випадатиме мокрий сніг, подекуди з дощем. Опади - від невеликих до помірних.

Мокрий сніг братиме верх - бо дещо знизиться температура повітря".

Деталі: Зокрема, протягом середи максимально очікується 0+4 градуси, на Півдні - +4+7 градусів.

Вітер західного напрямку 7-12 м/с, пориви до 15-22 м/с.

 

У Києві середа буде вітряною та вологою, місцями мокрий сніг та дощ, температура повітря коливатиметься протягом дня близько +2+3 градусів.

 

Крім того, 12 лютого у високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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