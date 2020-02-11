Дожди сменит солнце и наоборот: синоптик рассказала о переменчивой погоде

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Вторник, 11 февраля 2020, 12:22

В ближайшие дни в Украине будут доминировать ветры, скачки давления, а дожди в среду вытеснит солнечная погода в четверг, 13 февраля.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "12-го февраля в большинстве областей будет выпадать снег, местами с дождем. Осадки - от небольших до умеренных.

Мокрый снег будет брать верх – потому несколько снизится температура воздуха".

Детали: В частности, в течение среды максимально ожидается 0 +4 градуса, на юге - +4+7 градусов.

Ветер западного направления 7-12 м/с, порывы до 15-22 м/с.

 

В Киеве среда будет ветреной и влажной, местами мокрый снег и дождь, температура воздуха будет колебаться в течение дня около +2+3 градусов.

 

Кроме того, 12 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Украинская правда
Темы: погода Украина


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