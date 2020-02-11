Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дожди сменит солнце и наоборот: синоптик рассказала о переменчивой погоде

Вторник, 11 февраля 2020, 11:22
Дожди сменит солнце и наоборот: синоптик рассказала о переменчивой погоде

В ближайшие дни в Украине будут доминировать ветры, скачки давления, а дожди в среду вытеснит солнечная погода в четверг, 13 февраля.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "12-го февраля в большинстве областей будет выпадать снег, местами с дождем. Осадки - от небольших до умеренных.

Мокрый снег будет брать верх – потому несколько снизится температура воздуха".

Детали: В частности, в течение среды максимально ожидается 0 +4 градуса, на юге - +4+7 градусов.

Ветер западного направления 7-12 м/с, порывы до 15-22 м/с.

 

В Киеве среда будет ветреной и влажной, местами мокрый снег и дождь, температура воздуха будет колебаться в течение дня около +2+3 градусов.

 

Кроме того, 12 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
Все новости...
Реклама: