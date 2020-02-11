У Кремлі розповіли, чим буде займатися новий "куратор України"

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Вівторок, 11 лютого 2020, 12:22

Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак буде займатися, в тому числі, відносинами України і РФ.

Джерело: ТАСС з посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Я можу констатувати, що Козак займається і буде продовжувати займатися в своїй новій посаді українськими справами".

Деталі: Пєсков додав, що "точне формулювання буде зафіксоване в розподілі обов'язків, які поки не формалізовані".

Крім того, за його словами, серед повноважень Козака будуть і питання участі Росії в різних інтеграційних процесах.

Пєсков також зазначив, що станом на зараз прохання про відставку помічника глави держави Владислава Суркова ще не підписане.

Що було раніше: Дмитра Козака, донедавна російського віцепрем'єра, призначили на посаду заступника глави адміністрації Путіна. Він став "куратором України" в Кремлі, замінивши Владислава Суркова, у якого були показово конфліктні відносини з Києвом. 

Знати більшеДвигун федералізації, партнер Додона: чим відомий Козак, новий "куратор України" у Кремлі 

Передісторія: 

  • 25 січня Владислав Сурков залишив держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку"

Теми: Росія Путін Донбас


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