У Кремлі розповіли, чим буде займатися новий "куратор України"

Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак буде займатися, в тому числі, відносинами України і РФ.

Джерело: ТАСС з посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Я можу констатувати, що Козак займається і буде продовжувати займатися в своїй новій посаді українськими справами".

Деталі: Пєсков додав, що "точне формулювання буде зафіксоване в розподілі обов'язків, які поки не формалізовані".

Крім того, за його словами, серед повноважень Козака будуть і питання участі Росії в різних інтеграційних процесах.

Пєсков також зазначив, що станом на зараз прохання про відставку помічника глави держави Владислава Суркова ще не підписане.

Що було раніше: Дмитра Козака, донедавна російського віцепрем'єра, призначили на посаду заступника глави адміністрації Путіна. Він став "куратором України" в Кремлі, замінивши Владислава Суркова, у якого були показово конфліктні відносини з Києвом.

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