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В Кремле рассказали, чем будет заниматься новый "куратор Украины"

Вторник, 11 февраля 2020, 11:22

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак будет заниматься, в том числе, отношениями Украины и РФ.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Я могу констатировать, что Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами".

Детали: Песков добавил, что "точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока не формализованы".

Кроме того, по его словам, в ряду полномочий Козака будут и вопросы участия России в различных интеграционных процессах.  

Песков также отметил, что по состоянию на сейчас прошение об отставке помощника главы государства Владислава Суркова еще не подписано.

Что было раньше: Дмитрия Козака назначили на должность замглавы администрации президента РФ Владимира Путина. Он стал "куратором Украины" в Кремле, заменив Владислава Суркова, у которого были показательно конфликтные отношения с Киевом.

Узнать больше: Двигатель федерализации, партнер Додона: чем известен Козак, новый "куратор Украины" в Кремле 

Предыстория: 

  • 25 января Сурков покинул госслужбу "в связи с изменением курса на украинском направлении".

Темы: РосcияПутинДонбасс
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