В Кремле рассказали, чем будет заниматься новый "куратор Украины"
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак будет заниматься, в том числе, отношениями Украины и РФ.
Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова
Прямая речь: "Я могу констатировать, что Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами".
Детали: Песков добавил, что "точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока не формализованы".
Кроме того, по его словам, в ряду полномочий Козака будут и вопросы участия России в различных интеграционных процессах.
Песков также отметил, что по состоянию на сейчас прошение об отставке помощника главы государства Владислава Суркова еще не подписано.
Что было раньше: Дмитрия Козака назначили на должность замглавы администрации президента РФ Владимира Путина. Он стал "куратором Украины" в Кремле, заменив Владислава Суркова, у которого были показательно конфликтные отношения с Киевом.
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Предыстория:
- 25 января Сурков покинул госслужбу "в связи с изменением курса на украинском направлении".