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Зник убивця 2-річної дитини, звільнений достроково: оголошено розшук

Вівторок, 11 лютого 2020, 11:37
Зник убивця 2-річної дитини, звільнений достроково: оголошено розшук

Правоохоронці оголосили в розшук засудженого за завдання смерті 2-річній дитині Олександра Балакирева, якого суд звільнив умовно-достроково.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Дослівно прокуратура: Під час проведення оперативних заходів працівники поліції з’ясували, що засуджений зник з місця проживання у селищі Коцюбинське та місце його знаходження наразі не відомо. У зв`язку із цим, Ірпінським відділом ГУ НП в Київській області заведено оперативно-розшукову справу з метою встановлення місцезнаходження засудженого Балакірева та оголошено його у розшук".

 

Пряма мова Максимець: "6 ввечері прокуратура скерувала лист до обласної поліції разом з ухвалою, якою скасовано його умовно-дострокове звільнення. Вже в ніч на 7 лютого поліція виїхала за місцем його проживання з метою виконання судового рішення. Наразі до прикордонної служби направлені повідомлення про розшук цієї особи".

Деталі: Балакірева засудили до 10 років позбавлення волі за спричинення смерті 2-річній дитині.

Водночас за рішенням апеляційного суду, Балакиреву зарахували термін попереднього ув'язнення з 18 травня 2016 року по 21 жовтня 2019 року як день за два згідно із "законом Савченко" (був чинним на момент затримання).

У листопаді 2019 року Шевченківський районний суд столиці звільнив його від відбуття покарання умовно-достроково, посилаючись на те, що останній вже відбув більше 2/3 призначеного покарання у Київському СІЗО та своєю сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення.

Столична прокуратура оскаржила це рішення. Київський апеляційний суд скасував рішення про умовно-дострокове звільнення засудженого.

 

Українська правда
Теми: криміналпрокуратурасуд
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