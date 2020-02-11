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Исчез убийца 2-летнего ребенка, освобожденный досрочно: объявлен розыск

Вторник, 11 февраля 2020, 11:37
Исчез убийца 2-летнего ребенка, освобожденный досрочно: объявлен розыск

Правоохранители объявили в розыск осужденного за нанесение смерти 2-летнему ребенку Александра Балакирева, которого суд освободил условно-досрочно.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Дословно прокуратура: "Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что осужденный скрылся с места проживания в поселке Коцюбинское и место его нахождения пока не известно. В связи с этим Ирпенским отделом ГУ ЧП в Киевской области заведено оперативно-розыскное дело с целью установления местонахождения осужденного Балакирева, он объявлен в розыск".

 

Прямая речь Максимец: "6 февраля вечером прокуратура направила письмо в областную полицию вместе с постановлением, которым отменено его условно-досрочное освобождение. Уже в ночь на 7 февраля полиция выехала по месту его жительства с целью исполнения судебного решения. Сейчас в пограничную службу направлены уведомления о розыске этого лица".

Детали: Балакирева приговорили к 10 годам лишения свободы за причинение смерти 2-летнему ребенку.

В то же время по решению апелляционного суда, Балакиреву засчитали срок предварительного заключения с 18 мая 2016 года по 21 октября 2019 как день за два по "закону Савченко" (действовал на момент задержания).

В ноябре 2019 года Шевченковский районный суд столицы освободил его от отбывания наказания условно-досрочно, ссылаясь на то, что последний уже отбыл более 2/3 назначенного наказания в Киевском СИЗО и своим добросовестным поведением и отношением к труду доказал свое исправление.

Столичная прокуратура обжаловала это решение. Киевский апелляционный суд отменил решение об условно-досрочном освобождении осужденного.

 

Украинская правда
Темы: криминалпрокуратурасуд
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