Зеленський обіцяє зупинити "стартап ямковий ремонт"

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна відійде від ямкового ремонту доріг і буде проводити лише капітальні ремонти з гарантією.

Джерело: заява Зеленського на стратегічній зустрічі, присвяченій дорогам, "Зшити Україну: фінансування, будівництво, безпека" 11 лютого

Пряма мова: "Довгі роки у нашій країні існував так званий дуже успішний стартап, завдяки якому деякі чиновники побудували собі не один маєточок. Цей стартап називається ямковий ремонт. Він повинен піти у минуле.

Ми також очікуємо, що навесні разом зі снігом не зійде асфальт, тому на всі роботи має бути гарантія та відповідальність підрядника".

Деталі: Зеленський додав, що будівництво і капітальний ремонт доріг у загальному обсязі робіт вони мають складати не менше 80%. І будуватися шляхи повинні "один раз на довгі роки".

За його словами, цього року планують оновити 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачили понад 85 мільярдів гривень.

Зеленський додав, що на будівництво державних доріг передбачена і частина коштів, які НАК "Нафтогаз України" отримала від "Газпрому" за результатами Стокгольмського арбітражу.

Президент також закликав посилити габаритно-ваговий контроль, щоб перевантажені фури, які лишають за собою "колії", зникли з українських доріг.