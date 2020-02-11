Зеленский обещает остановить "стартап ямочный ремонт"

1642 просмотра
Вторник, 11 февраля 2020, 13:05

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина отойдет от ямочного ремонта дорог и будет проводить только капитальные ремонты с гарантией.

Источник: заявление Зеленского на стратегической встрече, посвященной дорогам, "Сшить Украину: финансирование, строительство, безопасность" 11 февраля

Прямая речь: "Долгие годы в нашей стране существовал так называемый очень успешный стартап, благодаря которому некоторые чиновники построили себе не одно именьице. Этот стартап называется ямочный ремонт. Он должен уйти в прошлое.

Мы также ожидаем, что весной вместе со снегом не сойдет асфальт, поэтому на все работы должна быть гарантия и ответственность подрядчика".

Детали: Зеленский добавил, что строительство и капитальный ремонт дорог в общем объеме работ должны составлять не менее 80%. И строиться пути должны "один раз на долгие годы".

По его словам, в этом году планируют обновить 4000 километров дорог государственного значения, на что предусмотрели более 85 миллиардов гривен.

Зеленский добавил, что на строительство государственных дорог предусмотрена и часть средств, которые НАК "Нафтогаз Украины" получила от "Газпрома" по результатам Стокгольмского арбитража.

Президент также призвал усилить габаритно-весовой контроль, чтобы перегруженные фуры, которые оставляют за собой "колеи", исчезли с украинских дорог.

Ирина Балачук, УП
Темы: Зеленский дороги


powered by lun.ua
Материалы по теме
Путин понимает, что войну надо закончить – Зеленский 11 февраля 2020, 13:11
Зеленский: Если по делу Шеремета не хватит доказательств – правоохранители минимум извинятся 11 февраля 2020, 12:50
Зеленский назвал главной стратегией "не потерять страну" 11 февраля 2020, 12:40
Все новости
Главные новости
Зеленский: Если по делу Шеремета не хватит доказательств – правоохранители минимум извинятся
Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой ОП
Зеленский о своем Офисе: сто процентов кого-то будем терять
Богдан заявил, что теперь "каждый сам за себя"
Все новости
Фото

Как рисовать камнями. 8 невероятных ФОТО

ТаблоID

Интересное с церемонии Американской киноакадемии "Оскар"

Медицина

Все о вирусе папилломы человека: наросты на гениталиях, рак и целибат

Поиск по сайту
Архив
Весь архів