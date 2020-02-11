Путін розуміє, що війну треба закінчити – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що на зустрічі в "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня президент Росії Володимир Путін "зрозумів його".

Джерело: Зеленський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", оприлюдненому 11 лютого

Пряма мова: "Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що якщо такий контакт, очі в очі, ти відразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Незважаючи на всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну".

Деталі: Президент України вважає, що ескалація і захоплення такої великої країни, як Україна - це єдиний реально небезпечний крок для Росії, який може привести до внутрішнього жорсткого конфлікту в РФ. І ця небезпека може зупинити російську владу.

Також Зеленський висловив думку, що Російська Федерація готова "думати" над уточненням тексту Мінських домовленостей, а припинення війни на Донбасі стане перемогою і для самої РФ.

За словами президента, дискусії про порядок виконання Мінських угод в їх нинішньому вигляді або дуже сильно розбурхують суспільство всередині України, або дуже сильно не влаштовують Росію, або поза підходами Німеччини і Франції, які наполягають: "давайте все по Мінську".

Пряма мова: "Я називаю це "гнучкістю Мінська". Всі повинні зрозуміти. Мені здається, що Німеччина і Франція це зрозуміли. Мені здається, я відчув настрій, що Росія готова про це думати. На жаль, воно так звучить заплутано і дипломатично, але готова про це думати. Це вже хоч ниточка, можливість про це говорити, що слухайте, так, як там записано, воно не працює...

І мені здається, що на останній зустрічі ми зрушили. Ми не припинили вогонь, певна річ, це мінус, ми отримали людей – це плюс. Але це все одно такий баланс, це не перемога, перемога в питанні війни – це кінець війни, це мир, це перемога, точно, для всіх. Я впевнений, чесно, я не знаю, чи впевнена в цьому Росія, але я впевнений, що це перемога для Росії – кінець війни. Це для них перемога, не над Україною, а над собою. Я в цьому впевнений".