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Путин понимает, что войну надо закончить – Зеленский

Вторник, 11 февраля 2020, 12:11
Путин понимает, что войну надо закончить – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что на встрече в "нормандском формате" в Париже 9 декабря президент России Владимир Путин "понял его".

Источник: Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина", обнародованном 11 февраля

Прямая речь: "Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну".

Детали: Президент Украины считает, что эскалация и захват такой большой страны, как Украина – это единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в РФ. И эта опасность может остановить российские власти.

Также Зеленский высказал мнение, что Российская Федерация готова "думать" над уточнением текста Минских договоренностей, а прекращение войны на Донбассе станет победой и для самой РФ.

По словам президента, дискуссии о порядке выполнения Минских соглашений в их нынешнем виде или очень сильно будоражат общество внутри Украины, или очень сильно не устраивают Россию, или вне подходов Германии и Франции, которые настаивают: "давайте всё по Минску".

Прямая речь: "Я называю это "гибкостью Минска". Все должны понять. Мне кажется, что Германия и Франция это поняли. Мне кажется, я почувствовал настроение, что Россия готова об этом думать. К сожалению, оно так звучит запутанно и дипломатично, но готова об этом думать. Это уже хоть ниточка, возможность об этом говорить, что слушайте, так, как там записано, оно не работает...

И мне кажется, что на последней встрече мы сдвинулись. Мы не прекратили огонь, разумеется, это минус, мы получили людей - это плюс. Но это все равно такой баланс, это не победа, победа в вопросе войны - это конец войны, это мир, это победа, точно, для всех. Я уверен, честно, я не знаю, уверена ли в этом Россия, но я уверен, что это победа для России – конец войны. Это для них победа, не над Украиной, а над собой. Я в этом уверен".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинЗеленскийвойна
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