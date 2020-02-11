У Києві хочуть перейменувати станцію метро "Дорогожичі"

У Києві ініціюють перейменування станції метро "Дорогожичі" на станцію "Бабин Яр".

Джерело: меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр"

Деталі: Переіменувати станцію хочуть через розташування "Дорогожичів" на історичній території урочища Бабин Яр – місця, де у 1941-1943 роках відбулася одна з найбільших трагедій Голокосту.

Ініціатори зазначають: щороку Бабин Яр відвідують десятки тисяч людей з усього світу, а перейменування станції метро спростить навігацію у місті для всіх, хто прагне його відвідати.

За словами генерального директора Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Максима Яковера благодійний фонд меморіалу готовий покрити фінансування усіх заходів та робіт, які необхідно буде здійснити у зв’язку з перейменуванням станції метро "Дорогожичі".

Центр передав відповідне звернення меру Києва Віталію Кличку.

Довідково: Бабин Яр – урочище в північно-західній частині Києва, між районами Лук'янівка і Сирець.

Саме тут здійснювалися масові розстріли, в яких, за даними істориків, загинуло близько 100 тисяч людей різних національностей та віросповідань – євреїв, українців, ромів, радянських військовополонених, пацієнтів психіатричної лікарні.